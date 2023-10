Capital Inicial em versão 4.0

O Capital Inicial se apresenta no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685) nos dias 20 e 21 de outubro, às 21h e 21h30min respectivamente, dentro da turnê Capital Inicial 4.0, que comemora as quatro décadas de banda. Ingressos, apenas para sexta-feira, estão disponíveis na plataforma Sympla, a partir de R$ 115,00. O show de 40 anos de história da banda traz um repertório que abrange faixas preferidas dos fãs, novidades e versões inéditas dos clássicos hits. Mais que apenas comemoração da história e legado de uma das maiores bandas de rock do Brasil, o projeto Capital Inicial 4.0 tem foco no futuro e na conexão cada vez mais forte com o público de diferentes gerações. O Capital Inicial foi formado pelos irmãos Fê e Flávio Lemos, em 1982, em Brasília. Atualmente é formada por Dinho Ouro Preto (vocal), Yves Passarell (guitarra), Fê Lemos (bateria) e Flávio Lemos (baixo).

Romance de estreia de Tom Belmonte

O jornalista Tom Belmonte lança o livro Círculo de Sangue pela Carta Editora nesta quinta-feira, às 18h, no Espaço Amelie (rua Vieira de Castro, 439), com sessão de autógrafos e bate-papo com o autor. Com trajetória na editoria de polícia, Belmonte estreia com um romance policial que aborda a desintegração moral e ética de uma família. Tendo como pano de fundo o Fórum Social Mundial de 2001 e a missioneira cidade de São Borja, a narrativa é um divã emocional que coloca o leitor em constante reflexão sobre o quanto o amor e o desamor podem marcar e definir vidas para sempre. Círculo de Sangue é a largada de uma trilogia a ser concluída até 2025, e que terá ainda os romances Rincão do Inferno e Guerrilhas do Coração.

A mulher cansada de cumprir papéis