Jornalista Tom Belmonte lança suspense policial 'Círculo de Sangue'

O jornalista Tom Belmonte lança o livro Círculo de Sangue pela Carta Editora nesta quinta-feira (19), às 18h, no Espaço Amelie (rua Vieira de Castro, 439), com sessão de autógrafos e bate-papo com o autor. Com trajetória na editoria de polícia, Belmonte estreia com um romance policial que aborda a desintegração moral e ética de uma família.