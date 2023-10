Festival Internacional do Documentário Musical exibe filmes inéditos em Porto Alegre

Porto Alegre recebe, pela primeira vez, uma edição do In-Edit Brasil - Festival Internacional do Documentário Musical, realizado em São Paulo há 15 anos, onde se tornou um dos destaques da agenda cultural da cidade. Na Capital, o festival acontece de 18 a 25 de outubro, na Cinemateca Paulo Amorim (Rua dos Andradas, 736), com entrada gratuita em todas as sessões, shows e bate-papos.

A programação conta com títulos nacionais e internacionais que trazem histórias sobre temas e pessoas tão diversas quanto Elis Regina e Tom Jobim, Miúcha, Fausto Fawcett, Lupicínio Rodrigues, Heitor Villa-Lobos, Tangos e Tragédias, CAN, Syd Barrett e Pink Floyd, o maestro alemão Stockhausen, a gravadora independente Elephant 6 e muito mais. Ao tod,o serão apresentados 15 longas nacionais e dez estrangeiros, vários deles inéditos em Porto Alegre.