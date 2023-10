Cia. Incomode-Te terá programação artística especial de 15 anos

Comemorando 15 anos de atividades, a Cia. Incomode-Te estará em cartaz com dois espetáculos de sucesso na Zona Cultural (avenida Alberto Bins, 900), de quinta-feira (19) a domingo (22), com ingressos a partir de R$ 30,00 no site EntreAtos. Por sua vez, a instalação Edifício Cristal poderá ser vista na Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1085) até o início de novembro, com entrada franca. Espera vai ser exibida quinta (19) e sexta-feira (20), às 20h. Com direção de Sandra Possani, é uma trama sobre duas pessoas invisíveis na sociedade. Escrita pela canadense Judith Thompson, Palácio do Fim terá sessões no final de semana (21 e 22), também às 20h. A peça mescla realidade, ficção e é composta por histórias que dimensionam a ocupação no Iraque. Na próxima terça-feira (24), haverá um leilão de 50 esculturas criadas com material reciclado por Nelson Diniz durante a pandemia, entre 2020 e 2022. Já a instalação Edifício Cristal é uma cristaleira interativa que reflete o cotidiano de um condomínio vivendo em quarentena durante a pandemia.