Marcelo D2 e Sain preparam show inédito e único para o Rap In Cena Budweiser, em Porto Alegre

Rap In Cena Budweiser anunciam mais um show de sua line . Marcelo D2 e Sain retornam aos palcos em uma apresentação única. Pai e filho chegam a 9ª edição do evento - que acontece no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, em Porto Alegre, nos dias 28 e 29 de outubro - no domingo.





O show de D2 e Sain está sendo pensado especialmente para o Rap In Cena Budweiser. Sendo a primeira e única apresentação - pelo menos por um bom período. Tanto pai quanto filho acabam de lançar álbuns solos, então ambos estarão em turnê dos discos “IBORU” e “KTT ZOO”, respectivamente. “Não nos apresentamos juntos desde o ano passado. E nos shows que já dividimos o palco, o Sain cantava sons do meu repertório. Esse show agora é totalmente diferente com músicas do repertório dos dois”, explica Marcelo D2.





Marcelo D2 dispensa apresentações. Músico, compositor, rapper, diretor de cinema, pai e avô. Aos 55 anos de idade, 25 de carreira, o idealizador do Planet Hemp esta sempre em busca de fazer arte. D2 já levou seu som para 28 países em cinco continentes, ocupando os palcos mais simbólicos da história da música e se apresentando nos festivais mais importantes do mundo. Nas plataformas digitais, sua discografia solo ultrapassa os 350 milhões de streams.



Com mais de 53 milhões de streams em suas músicas nas plataformas digitais, sendo mais de 617 mil ouvintes mensais só no Spotify, Sain se prepara para lançar o álbum “KTT Zoo” dia 07 de julho. Ele que é beatmaker e versador de rimas lapidadas, cresceu rodeado de arte, sonoridades, shows e estúdios. Aos 11 anos já participava de sua primeira gravação com o pai, Marcelo D2. Criador do grupo Start Rap em 2007 - com os amigos Farouk Barem e Shock o Qxó - e do selo Pirâmide Perdida, em 2015, ao lado de El Lif Beats e Akira Presidente, Sain lançou seu primeiro trabalho solo em 2017, “Doses de Adrenalina”.



