Projeto Chapéu Acústico apresenta Especial Luiz Melodia nesta terça-feira

O Chapéu Acústico apresenta, nesta terça-feira (17), o Especial Luiz Melodia com os artistas gaúchos Paulo Dionísio e Gilberto Oliveira. O espetáculo acontece às 19h, no auditório Luís Cosme, na Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736). Entrada mediante contribuição espontânea.

A homenagem a Luiz Melodia contará com sucessos marcantes do artista, como Estácio, Holly Estácio, Pérola Negra e Veleiro Azul. O Chapéu Acústico é um projeto que busca valorizar a música e os artistas locais. Com uma programação diversificada, tem como objetivo promover a cultura e a arte, além de incentivar a formação de plateia.

Em 2023, o projeto passou a ser realizado pelo Instituto Estadual de Música e pela Casa de Cultura Mario Quintana. As apresentações ocorrem semanalmente, às terças-feiras. Paulo Dionísio é vocalista da banda Produto Nacional, com uma carreira de 29 anos e Gilberto Oliveira é um músico versátil, com uma carreira de 38 anos.