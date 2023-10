Nostalgia dançante com o Abba Gold

Com a promessa de uma noite nostálgica e dançante, o show The Dancing Queens é pensado nos mínimos detalhes, e trará temas como Mamma Mia, Chiquitita, Waterloo, Fernando e Voulez-vous, entre outros, em uma onda de emoções que deve transportar os fãs a épocas passadas.

O grupo inglês Abba Gold apresenta seu tributo à lendária banda sueca no Auditório Araújo Vianna (Parque Farroupilha, 685) nesta quinta-feira, às 21h. Os ingressos custam a partir de R$ 100,00 e podem ser adquiridos em uhuu.com e na bilheteria do Teatro do Bourbon Country.

John Cage em rara execução na íntegra

A obra Sonatas e Interlúdios para Piano Preparado, de John Cage, será apresentada na íntegra no Instituto Ling (rua João Caetano, 440) nesta quinta-feira, às 20h, pelas pianistas Lilian Nakahodo e Grace Torres. A entrada é franca, com retirada de senhas uma hora antes do concerto.

Materiais como parafusos de diferentes tipos e tamanhos, porcas, pedaços de plástico e borracha milimetricamente colocados entre as cordas de um piano de cauda fazem parte da complexa preparação para esta execução. A direção musical é de Vera Di Domênico.

Composta entre 1946 e 1948 com 16 sonatas e quatro interlúdios, a obra de John Cage raramente é executada na íntegra em público. Grace e Lilian, artistas curitibanas integrantes do Coletivo Pianovero, foram as primeiras e únicas pianistas da América do Sul a gravarem a composição por inteiro, ao vivo.