Porto Alegre recebe obra icônica de John Cage em concerto no Instituto Ling

'Sonatas e Interlúdios para Piano Preparado' será apresentado no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) nesta quinta-feira (19) pelas pianistas Lilian Nakahodo e Grace Torres. A obra de John Cage será executada integralmente, às 20h. A entrada é franca e as senhas podem ser retiradas uma hora antes do concerto.

Materiais como parafusos de diferentes tipos e tamanhos, porcas, pedaços de plástico e borracha milimetricamente colocados entre as cordas de um piano de cauda fazem parte da complexa preparação para esta execução que passou outras cidades do Brasil. A direção musical é da pianista e professora Vera Di Domênico.

Composta entre 1946 e 1948 com 16 sonatas e 4 interlúdios, a obra de John Cage raramente é executada na íntegra em público. Grace e Lilian, artistas curitibanas integrantes do Coletivo Pianovero, foram as primeiras e únicas pianistas da América do Sul a gravarem a composição por inteiro, ao vivo.