Violonista espanhol se apresenta com peças consagradas do instrumento

Nesta quinta-feira (19), o violonista espanhol Rafael Serrallet se apresenta às 20h no Farol Santander Porto Alegre (Rua Sete de Setembro, 1.028). A performance faz parte do projeto Mundo do Violão, promovido para celebrar o instrumento. Os ingressos estão disponíveis para compra no site do local, a partir de R$ 17,50.