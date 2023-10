Ganhadora do Nobel de literatura, Louise Glück morre aos 80 anos

A ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura Louise Glück, uma poeta inabalavelmente franca e perspicaz que entrelaçou alusões clássicas, devaneios filosóficos, memórias agridoces e comentários humorísticos em retratos indeléveis de um mundo decaído e desolador, morreu aos 80 anos.



A morte de Glück foi confirmada na sexta-feira (13), por Jonathan Galassi, seu editor na Farrar, Straus & Giroux. Ela morreu em sua casa, em Massachusetts, em decorrência de um câncer diagnosticado poucos dias antes, segundo a poeta, e ex-aluna de Glück, Jorie Graham.



Ao longo de uma carreira de mais de 60 anos, a autora construiu uma narrativa de trauma, desilusão, estagnação e anseio, pontuada por momentos - mas apenas momentos - de êxtase e contentamento.



Quando ela recebeu o Prêmio Nobel em 2020 - e se tornou a primeira poeta americana a recebê-lo desde T.S. Eliot, em 1948 -, o júri elogiou "sua inconfundível voz poética que, com beleza austera, torna universal a existência individual".



Os poemas de Glück são geralmente breves, com uma página ou menos, e exemplos de seu apego ao "não dito, à sugestão, ao silêncio eloquente e deliberado". Para Glück, que era influenciada por Shakespeare, mitologia grega e pelo próprio Eliot, entre outros, a vida era, de certa forma, um romance conturbado, destinado à infelicidade, mas significativo porque a dor é uma condição natural e preferível ao que ela supunha que viria depois. "A vantagem da poesia sobre a vida é que a poesia, se for suficientemente afiada, pode durar", escreveu ela certa vez.



Em seu poema Summer, a narradora se volta para o marido e relembra "os dias de nossa primeira felicidade", quando tudo parecia ter "amadurecido". Mas então "os círculos se fecharam. Pouco a pouco, as noites ficaram mais frias".



Glück publicou mais de uma dúzia de livros de poesia, além de ensaios e uma pequena fábula em prosa, Marigold and Rose. Ele se inspirou em tudo, desde o tricô de Penélope em A Odisseia até o complexo esportivo de Meadowlands.



Em 1993, ele ganhou o Pulitzer por The Wild Iris. Outros títulos incluem as coletâneas The Seven Ages, The Triumph of Achilles, Vita Nova e a aclamada antologia Poemas (2006-2014). Ganhou ainda outros importantes prêmios, como o National Book Award e a Medalha Nacional de Humanidades.



Glück foi casada e se divorciou duas vezes. Com seu segundo marido, John Darnow, teve o filho Noah. Além de dedicar sua vida à poesia, Louise Glück foi professora em diversos lugares, como a Universidade Stanford e a Universidade Yale, e considerava suas experiências na sala de aula não como uma distração de sua poesia, mas como uma "receia para a letargia".



NO BRASIL. Sua obra começou a ser publicada no País depois do Nobel. Foram lançados, aqui, os livros Receitas de Inverno da Comunidade, traduzido por Heloisa Jahn (1947-2022), e a coletânea Poemas (2006-2014), traduzida por Jahn e pelas poetas Marília Garcia e Bruna Beber.