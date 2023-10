UCLÃ promete "quebrar tudo" no Rap In Cena

Os artistas da UCLÃ, gravadora musical carioca, estará presente no Rap in Cena, evento que ocorre nos , estará presente no, evento que ocorre nos dias 28 e 29 no Parque Harmonia, em Porto Alegre Os membros que estarão presentes são Duzz, Peu, Sobs, Sueth e a gaúcha natural de Pelotas, Jô. Após participação na edição do ano passado, os artistas voltam aos palcos para fazer a alegria do público no segundo dia de festival.



Sempre que vêm ao Sul, a Uclã faz shows marcantes e sente a forte energia do público, como aponta Peu, beatmaker e um dos líderes do grupo. "O Sul é um dos lugares em que somos mais abraçados no Brasil. Tiram o melhor da gente. Toda vez que vamos, a plateia dá um show, é uma energia surreal", afirma.

As mais de 35 mil pessoas que garantiram seu ingresso para ver seus artistas preferidos no Rap in Cena podem esperar novidades. "Não me lembro de um show que fizemos que No Rio Grande do Sul não foi especial. Expectativa está boa para o evento, estamos preparando muita coisa maneira”, relatou o artista.



COMEÇO DE CARRREIRA

O início nunca é fácil. Exige muita resiliência e dedicação para que as coisas deem certo. Para Peterson Luiz de Paula Campelo, o Peu, como é conhecido pelos fãs, não foi diferente. Da mesma forma que boa parte dos rappers cariocas, Peu também teve seu início nas batalhas de rima. Logo, descobriu a paixão por cantar, porém existia um empecilho: não conhecia alguém que pudesse fazer seus beats, as batidas instrumentais de suas músicas.

O músico tomou uma atitude e resolveu aprender “na marra”, como ele mesmo coloca. “Comecei a fazer os beats das minhas próprias músicas por necessidade. Assistia vídeos aulas e pesquisava tudo era conteúdo para dar os primeiros passos. Parado eu não ia ficar."

Durante o processo, Peu encontrou um amigo com mais conhecimento na área e aquilo virou uma chave para que evoluísse. “Tudo que ele fazia eu observava para aprender. Aquilo me ajudou muito no processo. Daquele momento até eu usar um beat que eu mesmo tinha feito demorou de 8 a 10 meses”, declarou.

SUCESSO NA PANDEMIA

A UCLÃ começou a conquistar notoriedade em 2018, com o lançamento da das faixas “Boas Vindas” e “Meus Manos”. “Esse início foi muito marcante. Estávamos sendo reconhecidos nesse universo, conseguindo alguns feats bacanas. A nossa energia estava muito boa", relembrou Peu.

Durante a pandemia, as músicas chegaram no auge até ali. "O estouro aconteceu ali entre 2020 e 2021, com músicas pegando até 40 milhões de acessos.” Apesar do sucesso, o distanciamento social da época trouxe alguns empecilhos para os artistas. “Muitas músicas viralizaram nessa época e não pudemos fazer apresentações cantando elas. Vimos uns 30 shows passarem na nossa frente sem poder fazer. Eram situações de força maior. Não tinha nada que pudéssemos fazer”, informou o beatmaker.

Como tudo na vida, o negativo traz junto coisas positivas a serem aproveitadas. Nesse caso, isto se deu por conta das redes sociais. Os shows foram substituídos pelas dancinhas e pelos clipes nos aplicativos de vídeo. “Por outro lado, o período muito bom. Nossas visualizações aumentaram. Nosso canal no Youtube cresceu e diversas dancinhas foram criadas no TikTok pelos fãs."



TRAJETÓRIA DE INSPIRAÇÃO

Percorrendo esse caminho há anos, Peterson Luiz de Paula Campelo, o Peu, não deixa de relembrar da onde veio e o quão grato é pela vida que tem. "No percurso disso tive a oportunidade de ser feliz. Existem muitas que pessoas que fazem por obrigação e não são felizes com o que fazem. Você ter a oportunidade de ganhar dinheiro fazendo o que ama é algo muito raro”, destaca.

O carinho dos fãs é fundamental na vida dos artistas. "O público é o coração da parada junto com o artista. Por mais que o artista seja o foco, os fãs são responsáveis por apoiar e cantar as músicas”, avalia. Por mais que tenha muita bagagem no ramo, o artista ainda não se acostumou completamente com a fama. "Chegar nos lugares e ver as pessoas eufóricas querendo te conhecer, tirar uma foto é algo que até hoje eu fico sem jeito. Até hoje não sei reagir, mas é gratificante demais", ressalta o beatmaker.