Preview para o Poa Jazz Festival terá show gratuito e ao ar livre do Café Trio no Instituto Ling

O Instituto Ling recebe neste sábado (14) mais uma apresentação em preparação para a oitava edição do Poa Jazz Festival. A partir das 16h, o público poderá conferir um show gratuito e ao ar livre, em frente ao prédio do centro cultural, do Café Trio. Em caso de chuva, o show acontecerá no mesmo dia e horário, em um espaço fechado, dentro do prédio do centro cultural, com distribuição de senhas por ordem de chegada.