Distrito Jazz Festival traz cinco dias de imersão jazzística no Quarto Distrito

A partir desta segunda-feira (16), Porto Alegre recebe a edição 2023 do Distrito Jazz Festival, com programação promovendo uma imersão no melhor do Jazz da cena regional e internacional. As atrações subirão, durante os próximos cinco dias, no palco do Grezz (Almirante Barroso, 328), nova casa de Jazz do Quarto Distrito da Capital. Com realização e curadoria do produtor cultural Bruno Melo e de Rafael Rhoden, do Grezz, o evento conta com 13 performances durante os cinco dias. Criado em 2019, o Distrito Jazz é uma plataforma de Jazz Urbano que pretende conectar a cena local com a internacional. O evento conta com apresentações de Mari Kerber Trio, Tocaia Trio, Gabriel Romano & Equilíbrio Dinâmico, Quarteto Bibi Jazz, Atair, Giovanna Mottini, Marcelo Corsetti, 60Miles (Suíça), Alfredo Rodriguez (Cuba), além dos DJs Augusto Nesi, Dick Jay, Yasmin Love e Eduardo Osório. Os ingressos, à venda pela plataforma Sympla, custam entre R$ 55,00 e R$ 250,00 - valor de passaporte limitado com desconto, para acesso a todos os dias, recebendo um pôster exclusivo do festival, criado pelo artista visual Gabriel Duranti, em parceria com a Jazz Comunicação.