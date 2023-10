Espetáculo de dança em quatro atos fala sobre perdas e rompimentos de casais

Teatro Oficinal Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro s/n) recebe o espetáculo EXtimidades, da Companhia H de Dança. Serão apresentadas quatro coreografias, como se fossem curtas metragens. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$25,00 no site do Theatro São Pedro Neste final de semana (14 e 15), às 19h, o(Praça Marechal Deodoro s/n) recebe o espetáculo, da Companhia H de Dança. Serão apresentadas quatro coreografias, como se fossem curtas metragens. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$25,00 no

Inspirado no poema Necrológio dos Desiludidos do Amor, de Carlos Drummond de Andrade, o espetáculo apresenta coreografias, cujas histórias têm como denominador comum a falta de comunicação, a frustração e as incertezas em um relacionamento, no qual nenhum dos envolvidos acredita que sobreviverá.

EXtimidades tem no elenco Andressa Pereira, Bruno Manganelli, Caleo Alencar, Driko Oliveira, Didi Pedone, Edison Garcia, Fera Carvalho Leite, Igor Zorzella e Rossana Scorza. Apesar de ser classificado como um espetáculo de dança, a montagem carrega em sua essência muitos elementos presentes dentro do universo do teatro. O diretor é Ivan Motta.