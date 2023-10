Compartilhando memórias da vida e dos palcos

O Teatro Oficina Olga Reverbel (Praça Marechal Deodoro, s/n°) irá receber nos próximos dias 21 e 22 de outubro o show A arte do encontro, protagonizado pelos músicos Gelson Oliveira e Nelson Coelho de Castro. As apresentações do espetáculo - produzido em 2022 especialmente para comemorar os 40 anos de amizade da dupla de artistas - acontecem sempre às 19h. Os ingressos custam R$ 60,00 e estão à venda pelo site do Theatro São Pedro.

Contando com cerca de 23 canções, entrecortadas por pequenas histórias contadas pelos compositores ao longo da sessão, o repertório de A arte do encontro compartilha com o público uma série de memórias da parceria de quatro décadas entre os dois artistas. "Não se trata somente de parceria musical, mas da amizade que mantemos durante todo este período", destaca Coelho de Castro.

"Quando nos conhecemos nos anos 1970, o Nelson me disse: 'ainda vamos fazer muita coisa juntos!'. E volta e meia eu digo para ele: 'que boca!'. Não é que nos tornamos amigos, irmãos e parceiros até hoje?", acrescenta Oliveira no material promocional do espetáculo. Partes importantes - e outras engraçadas e inusitadas - desta história serão contadas no decorrer do show, onde a dupla (acompanhada de seus violões) se relaciona com as pessoas da plateia numa espécie de talk show.

Além de músicas obrigatórias, como Salve-se quem souber, Papagaio pandorga, Armadilha e Vim vadiá, os compositores revelam durante a apresentação também canções que remetem à época em que seus caminhos se cruzaram, e contam sobre empecilhos e sucessos da jornada individual de cada um. A dupla ainda recorda a convivência e sonoridade vivida ao lado dos também cantores Bebeto Alves (falecido em 2022) e Totonho Villeroy. Iniciada no final de 1997, a parceria musical do quarteto também se estendeu por décadas.

"Esses causos que vamos inserindo vão fazendo os links entre as músicas e nos permitem ficar mais próximos das pessoas da plateia, algo que um lugar como o Teatro Oficina proporciona de uma forma tênue e mágica, por se tratar de um espaço das artes cênicas", destaca Nelson Coelho de Castro.

Integrante de uma geração de compositores gaúchos surgidos nos anos 1970, Coelho de Castro conta com 11 discos lançados (entre trabalhos solos e coletâneas) e afirma que ainda hoje se emociona a cada show, "sempre uma nova história para ser lembrada." Ele admite que a emoção também toma conta no momento em que a dupla interpreta sucessos do amigo e parceiro Bebeto Alves, a exemplo de Depois da chuva ou Mais uma canção.

"Para além do set list básico, ainda costumamos inserir músicas que falem do contexto atual, do momento político (ou de outros acontecimentos) em que o show está acontecendo", destaca o cantor e compositor, que também é produtor musical. Entre as canções de autoria dele, uma marchinha de Carnaval que tem feito sucesso com o público já está confirmada: "O pierrot vai se dar mal é um título recente", diz ele. "Ainda pretendo gravar um discos só de marchinhas de Carnaval", confessa, afirmando que o público sempre canta junto o refrão desta música.

"Ainda há memórias pessoais engraçadíssimas, como uma história minha ocorrida em meados dos anos 1980. Na época, eu estava precisando de dinheiro, e agendei um show com um organizador de eventos de Montenegro, por uma ligação feita de um telefone público (e eu contando as fichas, que caíam rápido e estavam no fim). Esse mesmo organizador foi me receber de moto 'cinquentinha' na rodoviária num dia de chuva", lembra Coelho de Castro. "Como eu não podia arriscar de cair com meu violão - que vinha dentro de um case enorme -, acabamos indo a pé na chuva, por uma rua comprida (ele empurrando a moto ao meu lado) até o centro da cidade."

Assim como outras lembranças, o causo do show de Montenegro teve um final feliz, acrescenta o compositor. "O show estava lotado, e recebi uma boa grana, que serviu para pagar meu aluguel (risos)". "Esse organizador de eventos era uma figura: além de produzir shows, ele ainda ia para lá vender uns pastéis muito bons, feitos pela esposa dele, aproveitando o público que ia nas festas organizadas por ele junto à prefeitura daquele município", recorda o músico. "São essas narrativas que criam uma atmosfera muito gostosa, que nos aproxima das pessoas da plateia", comenta. "Estamos muito felizes de ter conseguido estas datas no Teatro Oficina, porque vai mudar a caixa: desde o ano passado, fizemos esse espetáculo somente em bares e outros lugares culturais alternativos."