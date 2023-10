Corpos trans em giz e debate

Na edição mais recente do projeto Grafite de Giz, Brunet Terra e Viktor Valentin criaram o painel O que pode um corpo trans na entrada do Centro Cultural da Ufrgs (Rua Eng. Luiz Englert, 333). Na terça-feira, o público interage com os artistas a partir das 17h30min. O painel pode ser visitado até o dia 22 de novembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, com entrada franca.

Inscrições abertas para o Desafio Literário

Estão abertas as inscrições do Desafio Literário, competição organizada pelo Instituto Estadual do Livro (IEL). O evento ocorrerá entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, durante a Feira do Livro de Porto Alegre. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no blog do IEL.

Durante a competição, os participantes deverão produzir textos em cinco gêneros: miniconto, poetrix, poema livre, crônica e conto. Cada dia corresponderá a um gênero, e os temas serão sorteados momentos antes de cada etapa. A cada avaliação, serão selecionados os candidatos que seguem na competição no dia seguinte. Os três finalistas com a maior média final entre todas as notas receberão troféus e certificados.