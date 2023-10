Inscrições abertas para competição gaúcha de criação literária

Desafio Literário, uma competição de criação literária organizada pelo Instituto Estadual do Livro (IEL). O evento ocorrerá entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, durante a Feira do Livro de Porto Alegre. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no blog do IEL Estão abertas as inscrições do, uma competição de criação literária organizada pelo(IEL). O evento ocorrerá entre os dias 28 de outubro e 1º de novembro, durante a. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no

Realizado desde 2016, o Desafio Literário tem como objetivo estimular e valorizar a produção literária no Rio Grande do Sul. Durante a competição, os participantes deverão produzir textos em cinco gêneros diferentes: miniconto, poetrix, poema livre, crônica e conto. Cada dia da atividade corresponderá a um gênero, e os temas serão sorteados momentos antes do início de cada etapa.

As criações literárias serão avaliadas por uma comissão julgadora, e a cada avaliação serão selecionados os candidatos aptos a continuarem na competição no dia seguinte. Os três candidatos finalistas com a maior média final entre todas as notas receberão troféus e certificados.