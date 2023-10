Pontal Shopping oferece oficinas de dia das crianças em parceria com a Fundação Iberê

O Pontal Shopping receberá, nesta quinta-feira (12), um espaço destinado para as crianças aprenderem sobre a arte e as referências de um dos principais pintores da história gaúcha. Em uma iniciativa em parceria com a Fundação Iberê, serão oferecidas oficinas gratuitas entre quinta-feira e domingo (12 a 15) com temáticas de retrato, frotagem, carimbo, monotipia, pintura por módulos e outros, para que as crianças tenham contato com as obras de Iberê Camargo.





O Museu Iberê irá conduzir as oficinas, que acontecerão sempre das 14h às 18h, no corredor central. Cada uma delas terá vagas para 20 crianças e podem ser reservadas pelo site . As vagas já estão parcialmente preenchidas, por isso a recomendação é reservar o quanto antes.



Confira o resumo da programação:



12/10:

14h - Oficina de de retrato

18h - Oficina de Frotagem e Carimbo



13/10

14h - Oficina de Monotipia

18h - Oficina de Pintura em Módulos Combináveis



14/10

14h - Oficina Fã de Zine

18h - Oficina Desenhando com linha



15/10

14h - Oficina Continue o desenho

"A oportunidade de ser parceiro do Pontal Shopping, fomentando oficinas artísticas, é super bem-vinda, sobretudo quando juntos acreditamos no poder transformador das artes e da cultura", afirma o Superintendente Executivo da Fundação Iberê, Robson Bento Outeiro, salientando que a instituição possui uma série de iniciativas educativas para o público infantil.

No dia 12, a oficina "Autor de Retrato" ensinará sobre a construção do retrato a partir dos auto retratos desenhados e pintados por Iberê. Em seguida, na oficina de Frotagem e Carimbo, será proporcionada a experiência de texturas e formas a partir da frotagem e da construção de carimbos.



Já no dia 13, as duas oficinas serão de Monotipia, com uma experimentação em gravura na qual o desenho é transferido da superfície entitada para o papel, e de Pintura em Módulos Combináveis, na qual as crianças aprenderão a pintar a partir da composição de formas e imagens "em módulos", explorando diversas combinações.



As oficinas do dia 14 serão "Fã de Zine" e "Desenhando com linha". Para encerrar, no dia 15, uma das oficinas terá o tema "Continue o desenho", e a outra irá trazer novamente a inspiração do renomado pintor gaúcho na oficina "Os Carretéis do Iberê".