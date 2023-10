Porto Alegre recebe o Felabratrion 2023 em uma festa de dois dias celebrando a herança cultural africana

Dois pontos de cultura de Porto Alegre se unem nesta sexta-feira (13) e sábado (14) para comemorar o Felabration, uma homenagem a um dos artistas mais influentes do continente africano, Fela Kuti, o criador do movimento Afrobeat. É, também, uma oportunidade de mergulhar na magia da música e da cultura africana.



Nesta sexta-feira, a celebração ocorre no Ponto de Cultura Africanamente (avenida Cristóvão Colombo, 761), das 17h às 20h. No sábado, a atividade é a partir das 14h, no Afrosul Odomodê (avenida Ipiranga, 3.850). Entre as atrações, estão Sekouba Oulore (Guiné) , Loua Pacom (Costa do Marfim) e Ìdòwú Akínrulí (Nigéria). Ingressos, a partir de R$ 28,00, no Sympla.

PROGRAMAÇÃO





Vivência: ARS - PERCUSSÃO, HISTÓRIA E DANÇA D'ÁFRICA



Data: Sexta - 13 de outubro



Horário: 17h às 21h



Local: Áfricanamente Escola de Capoeira Angola - Avenida Cristóvão Colombo 761- Independência, Porto Alegre - RS





SEKOUBA OULARÉ nasceu em Faranah, regiao Malinke de Sankaran, no pais da Guine. De uma familia de artistas, e filho do famoso percussionista Fadouba Oulare, uma das maiores referencias mundiais do Djembe. Entre 2016 e 2020, morou entre o Brasil e a Argentina, e atualmente reside em Florianopolis. Sekouba percorreu um grande numero de estados, tanto no Brasil quanto na Argentina, ensinando percussao africana. Tambem fez o mesmo em Cingapura, Belgica, Franca, Italia, Holanda e Chile. Hoje, assim como seu pai, tornou-se uma referencia da musica e da cultura Malinke no mundo inteiro.







LOUA PACOM OULAI



É formado em teatro danca e comunicacao oral pelo «Instituto Nacional Superior de Artes e de Acoes Cultural» (INSAAC) na Costa do Marfim, aluno do curso de musica da UFRGS, o Marfinese Loua Pacom Oulai e um artista multifacetado que vive no Brasil desde 2016, trazendo consigo uma bagagem cultural rica e diversa. Como percussionista, ele e conhecido por seu talento excepcional em instrumentos como djembe, Dumdum, Krin, entre outros. Como dancarino, ele apresenta performances energeticas e empolgantes, que incorporam dancas tradicionais da Costa do Marfim e de paises limitrofes.Alem disso, Loua tambem e um ator de teatro de destaque, tendo participado de diversas pecas e espetaculos em sua carreira. Ele e conhecido por sua habilidade em transmitir emocao e narrativa atraves de sua atuacao. Como contador de historias, Loua traz a tradicao oral africana para os palcos, encantando o publico com historias e lendas. Com sua paixao pela arte e cultura, Loua Pacom Oulai e um artista que enriquece a cena cultural brasileira com sua presenca unica e vibrante. Seu talento e dedicacao sao uma inspiracao para todos que buscam expressar sua criatividade e compartilhar sua heranca cultural.







IDOWU AKINRULI (Akin)



Nigeriano, pertencente ao povo Yoruba, dedica-se a realizacao de acoes de promocao das artes e cultura Yoruba no Brasil. Trabalha com artistas da Nigeria e Africa em geral com foco na tradicao e expressoes contemporaneas da musica e danca, principalmente. Vencedor do Premio de melhor trilha sonora no Festival Cine serra e Festival de Cinema de Santa Cruz do Sul pelo documentario Fe Mye Tale, tambem recebeu o Premio de danca Acorianos: Trilha Sonora e Projetos de Difusao e Formacao em Danca; e foi o vencedor da 3a Edicao do Premio Nacional de Expressoes Culturais.



Atualmente, e coordenador da empresa ILU AKIN Producoes, idealizador e produtor do projeto Ontologias Outras, Grupo IBEJI, Oseetura Africa'njazz, Festival IPADE e FELA DAY POA (Evento em tributo a Fela Kuti).







Dia 2



Data: Sábado - 14 de Outubro



Horário: A partir das 14h



Local: Afrosul Odomodê - Av. Ipiranga, 3850. Jardim Botânico, Porto Alegre/RS.







Atrações artísticas





Idowu & Fela in Motion



Em tributo a Fela Kuti (The Black Presidente), o show realizado por Ìdòwú & Fela in Motion é um show com músicas dançantes que carrega a força da ancestralidade e possui cenários que reproduzem os originais do movimento afrobeat. Nas histórias das músicas que Fela Kuti criou encontra-se a promoção da cultura de seu povo e a denúncia dos processos de colonização e política repressiva na Nigéria. Desenvolvido para homenagear e lembrar a história e luta de Fela Kuti, o show traz a linguagem mais pura e fiel do afrobeat.







Contação de História com Loua Pacom







Gente Grande Tambem Brinca



O Projeto Gente Grande Tambem Brinca surge da necessidade de ampliar os espacos de arte e cultura ligados ao brincar. Nesse espetaculo-vivencia, abordamos o repertorio da cultura popular brasileira de forma a facilitar que o publico interaja e se aproprie das manifestacoes, incluindo a danca, a musica, historias, personagens (boi e Jaragua) e brincadeiras. BRINCAR: palavra de origem latina: vinculum que quer dizer laco, algema e e derivada do verbo vincire, que significa prender, seduzir, encantar. Acreditamos que o brincar promove o reencantamento da vida, favorecendo os vinculos e aprendizados. Um espaco criado para trocas e compartilhamentos, uniao e interacao atraves do resgate do brincar em roda, muito presente nas manifestacoes culturais.











Feira de Arte Africana



Duo Sekouba Oulare e LOUA PACOM





AfroEntes

O Coletivo "Afroentes" atua na cena artístico-musical desde o ano 2015. Escolhe as referências produzidas pelo mundo Africano e Afro-diaspórico para



produzir sua música e esta escolha revela uma opção estética, que é também política. A opção é fazer através das suas sonoridades uma ferramenta de luta contra as violências produzidas no cotidiano contemporâneo, em especial, aquelas produzidas pelo racismo. Ao mesmo tempo que uma apresentação do Afroentes expressa uma celebração à ancestralidade, aos mestres/as da cultura popular, em especial, aos mestres da cultura Negra, ao "povo de Terreiro e seus Babalorixás e Ialorixás, às manifestações do povo negro nas mais diversas instâncias e possibilidades, também é um ato de luta política que escolhe um jeito estético e através de uma ética que somente a arte consegue produzir, apresentar movimento de resistência e luta contra o racismo, por suas vez também , contra as intolerâncias que persistem a atuar no presente, entre elas, a homofobia, transfobia, etarismo, misóginia e todas aquelas



violências que produzem sofrimento e morte nos dias atuais. Enfrentamento este que se dá pela força do tambores e da musicalidade negra, seja ela inspirada em África, na América Latina ou no Brasil.





Janta Africana com Frankees Foods



Faridah Francisca Bakare é nigeriana, natural do estado Delta, estudou e viveu em Lagos. É economista de formação e difunde a cultura africana através dos fazeres tradicionais da culinária, tranças e design de roupas. Desde 2008 frequenta o Brasil fazendo intercâmbios culturais, oferecendo formações e aprendendo sobre as semelhanças entre Brasil e Nigéria. A culinária é uma arte tradicional em sua família. Sua mãe, Theresa Dada Ajunam chefe de cozinha e proprietária da empresa Mama Áfrika foi sua mestra, ensinando o trabalho na prática com Francisca acompanhando desde os sete anos em diversos eventos e cerimônias.







O que esperar:



Música Hipnotizante: Apresentações ao vivo de bandas e músicos talentosos, tocando os sucessos imortais de Fela Kuti e outros ritmos africanos cativantes.

Dança Vibrante: Convite para explorar os movimentos autênticos da dança africana em workshops interativos que celebram a energia única das danças africanas.

Culinária Africana: Uma variedade de pratos tradicionais africanos, desde jollof rice até láfú, irão satisfazer seu paladar e transportá-lo para a África.

Feira de Arte Africana: Exposições de arte africana, contemporânea e tradicional, apresentando trabalhos de talentosos artistas locais e da diáspora.

Atividades para Toda a Família: As crianças são bem-vindas! Serão oferecidas atividades especiais para as crianças, incluindo oficinas de arte, brincadeiras populares e contação de história africana.





Traje: Vista-se com suas cores e estampas africanas favoritas para celebrar a cultura vibrante do continente e concorra a um prêmio especial para o melhor look! Prepare-se para uma experiência verdadeiramente africana enquanto homenageamos o legado inesquecível de Fela Kuti. Este festival promete ser uma celebração de ritmo, cor e cultura que você não vai querer perder.