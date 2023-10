Concerto da Ospa ecoa a Rússia do século 20 com Shostakovich e Stravinsky

Dois dos maiores nomes da música russa no século 20 estão representados no concerto Pétrouchka, apresentada pela Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa), no próximo sábado (14), às 17h, na Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501). Os ingressos podem ser comprados via Sympla, a partir de R$ 10,00.