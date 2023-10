Iphan selecionará até 100 novos projetos de preservação do Patrimônio Cultural

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) iniciou o chamamento público para seleção de projetos de arquitetura e engenharia visando à preservação do Patrimônio Cultural brasileiro. As inscrições vão até 10 de novembro de 2023 e devem ser feitas via TransfereGov Nesta semana, oiniciou o chamamento público para seleção de projetos de arquitetura e engenharia visando à preservação do Patrimônio Cultural brasileiro. As inscrições vão até 10 de novembro de 2023 e devem ser feitas via

O chamamento irá selecionar até 100 novos projetos para ações de restauro, conservação e promoção de bens culturais brasileiros. Podem submeter propostas instituições dos governos estaduais, distrital ou municipais. Os projetos devem comprovar a relevância, o impacto e a viabilidade técnica para a preservação, promoção e valorização do Patrimônio Cultural.

A seleção considera critérios que visem à integridade dos bens culturais e beneficiem as comunidades. Desse modo, serão priorizados projetos que dialoguem com outras políticas públicas e contribuam com a redução de problemas urbanos e ambientais, assim como aqueles que proponham recuperar bens em estado precário de conservação.