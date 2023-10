Pra Viajar no Cosmos não Precisa Gasolina reúne Nei Lisboa e Augusto Licks no Teatro do Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Av. Independência, 75) neste domingo (15), às 18h. O evento conta com as participações de Paulinho Supekóvia, Giovani Berti e Luiz Mauro Filho. Ingressos na plataforma Sympla a partir de R$ 100,00. O álbum Pra Viajar no Cosmos não Precisa Gasolina surgiu no contexto da ditadura militar no Brasil e completa 40 anos neste ano. Foi o primeiro álbum da carreira de Nei Lisboa, que veio a tornar-se um dos mais reconhecidos compositores gaúchos.