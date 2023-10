Giulia Be se apresenta em Porto Alegre neste domingo

Giulia Be realiza sua primeira turnê, que leva o mesmo nome de seu primeiro álbum, Disco Voador. A artista se apresenta, no próximo domingo (15), no Teatro Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80), em Porto Alegre. Os ingressos estão à venda, a partir de R$ 70,00, em uhuu.com e na bilheteria do teatro.Giulia está idealizando este projeto como uma viagem do público para uma nova dimensão, em que será possível dançar e cantar junto com a artista. No Brasil, a tour será realizada em teatros, de forma intimista, possibilitando que o público tenha a sensação de proximidade e afetuosidade com a artista. Em todos os shows, Giulia estará acompanhada de uma banda 100% feminina.A artista brasileira foi nomeada como Artista Revelação no Latin Grammy's de 2021, sendo a mais jovem na categoria. Giulia acumula 3,8 milhões de ouvintes mensais no Spotify, com mais de 675 milhões de reproduções na plataforma.