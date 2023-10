Teatro do Sesc recebe show de Lúcio Yanel e Grupo Yangos

Acompanhado do Grupo Yangos, o violonista argentino Lúcio Yanel se apresenta no Teatro do Sesc Alberto Bins (Av. Alberto Bins, 665), em Porto Alegre, nesta terça-feira (10), às 19h30. Yanel é considerado um dos grandes nomes da música sulista, tendo ajudado a popularizar ritmos como o chamamé e o zamba. Os ingressos, a partir de R$15,00, estão disponíveis na bilheteria do Sesc Alberto Bins e no site.