Exposição interativa propõe uma navegação pelo universo das águas e sua biodiversidade

A exposição interativa Fabulários – as águas, suas gentes, memórias, plantas, bichos e outros seres propõe uma navegação pelo universo da natureza e sua biodiversidade. A mostra está aberta à visitação até 3 de dezembro, de terças a sextas, das 9h às 12h e das 14h às 17h, e no final de semana, das 14h às 18h) no Parque dos Rosa (Av. Victor Barreto, 2.186 - Canoas), com entrada franca. A mostra parte de um percurso de investigação, cheio de perguntas e diálogos. O público será convidado a navegar no tema, que sensibilizará as crianças para a importância dos recursos hídricos e sua urgente preservação, das memórias das águas e da riqueza imaterial dos rios.A exposição tem curadoria da escritora, jornalista e documentarista Gabriela Romeu, autora de livros que recontam o real e o imaginário das infâncias brasileiras. A cenografia é assinada por Silvana Marcondes e Julio Dojcsar, multiartistas dedicados ao teatro, cinema e intervenções urbanas.