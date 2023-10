Projeto Cabarezin celebra cinco anos trazendo pautas femininas sob o olhar da palhaçaria

Criado com a proposta de ser um espaço onde mulheres palhaças e artistas circenses tenham estrutura para pesquisa, divulgação e difusão de seus trabalhos dentro desta linguagem das artes cênicas, o projeto Cabarezin completa cinco anos de existência em 2023. Para celebrar essa trajetória na cena cultural gaúcha, a iniciativa chega à sua quinta edição, com o espetáculo Cabarezin - Meia Década, que estreia no Teatro Carlos Carvalho (Rua dos Andradas, 762 - 2º andar da Casa de Cultura Mario Quintana) neste final de semana. As apresentações ocorrem às 20h desta sexta-feira (13) e de sábado (14), e às 19h de domingo (15). Os ingressos custam entre R$ 20,00 e R$ 50,00 e estão disponíveis pela plataforma Sympla.

Idealizado pelas artistas Kalisy Cabeda e Pati de La Rocha, que também assinam a produção dos espetáculos, o projeto estreou em 2018, com o espetáculo Cabarezin, que ocorreu no espaço artístico do Grupo Cerco, coletivo do qual Kalisy é uma das integrantes. Naquela primeira edição, além da dupla realizadora - que participa do elenco de todas as edições - ainda subiram ao palco as atrizes Silvana Sílvia, Alessandra Matzenauer, Caroline Marafigo e Aline Miranda. A equipe ainda contava com a iluminadora Bruna Casali.

"Todas entraram na parceria, pois tudo foi feito de forma bem independente", recorda Pati. "Esta primeira edição teve desdobramentos, com apresentações no Sesc Canoas e na Virada Sustentável de 2019", emenda a artosta. Realizados - como o nome diz - sempre em formato de cabaré, com shows individuais de cada mulher palhaça, os espetáculos do projeto também contam com pelo menos um número coletivo. Um de seus diferenciais é justamente o fato de que, com exceção de Kalisy e Pati, há um revezamento de elenco.

Ao todo, cerca de 30 artistas e outras profissionais - todas mulheres - já tiveram a oportunidade de apresentar seus números e participar do projeto em diferentes funções (iluminação, sonorização, fotografia, entre outros). Com isso, essas mulheres conseguem levar aos palcos temáticas relevantes do universo feminino como solidão, sobrecarga física e emocional, exaustão de tarefas, etarismo, maternidade e relação com o corpo, entre outras. "Ser mulher e ser palhaça já são, por si só, atos políticos", destaca Kalisy, citando uma frase da atriz, palhaça, dramaturga e professora Karla Concá - uma das precursoras da palhaçaria feminina no País, na década de 1990.

Superando desafios históricos e criando espaços de atuação e visibilidade para as mulheres palhaças no circo e no teatro, a palhaçaria feminina no Brasil evoluiu muito ao longo das décadas, destaca Pati de La Rocha. "Por muito tempo, a atuação na palhaçaria chegou até mesmo a ser proibida para as mulheres", contextualiza, lembrando que foi a partir da década de 1990, com os hibridismos entre teatro e circo, que as mulheres puderam adentrar nesse espaço. "A partir de então, o movimento de palhaçaria feminina foi se estendendo pelo País, graças a uma série de iniciativas lideradas por artistas palhaças determinadas a quebrar barreiras e promover a igualdade de gênero."

Pati ainda destaca que algumas ações como festivais, debates, pesquisas, escolas e oficinas específicas foram fundamentais para que esse movimento se consolidasse. Atualmente, praticamente todos os estados têm representantes na área. E é nesse sentido que o projeto Cabarezin segue sua trajetória: buscando dar voz aos atravessamentos de cada artista-palhaça, a fim de tocar outras mulheres e gerar reflexões em toda a sociedade.

"Se antigamente as mulheres nem podiam ser palhaças, e no máximo eram usadas em cena para serem ridicularizadas (como feia, burra, entre outros estereótipos), hoje nós queremos levar as dores e questões femininas para a cena justamente através da palhaçaria", afirma Kalisy. "O público se identifica e ri, e é muito importante se conectar com a plateia através do riso: é libertador. Essa é uma forma de se transformar (através do riso coletivo)."

Além do primeiro espetáculo, ao longo dos anos ainda ocorreram as edições Cabarezin Bem-Me-Quero, Cabaré Mathurine (edição online, realizada durante o período de isolamento da pandemia de Covid-19), Cabarezin Noite das Palhaças. Além do Virada Sustentável, o projeto também participou de diversas mostras e festivais como Semana da Mulher do Teatro de Arena, Semana da Mulher Sesc Canoas, 1°Festival Palhaças do Sul, VI Mostra Glênio Peres de Artes Cênicas, 7° Sesc Circo e Mostra Gaúcha de Artes Cênicas Quero-Quero (no Fórum Social Mundial de 2023). "Em 2022 o Cabarezin recebeu 11 indicações ao Prêmio Açorianos de Circo e conquistou os troféus de Melhor Trilha Sonora, Melhor Direção e Melhor Performance em Palhaçaria", destaca Pati.

No caso de Cabarezin Meia Década, o espetáculo conta com seis palhaças: Ana Fuchs (Palhaça Generosa), Karine Rico (Palhaça Kakaká), Lolita Goldschmidt (Palhaça Hipotenusa Pressurizada) , Kalisy Cabeda (Palhaça Laranja do Céu), Mônica Blume (Palhaça Enólifla Polenta) e Pati de La Rocha (Palhaça Maçaroca). "Elas se encontram para organizar a festa de aniversário de cinco anos do Cabarezin e durante a organização da festa, elas recordam momentos que passaram juntas nesta trajetória", conta Kalisy. Ao longo da peça, entre as memórias coletivas e individuais, o grupo irá compartilhar alegrias e desafios em ser mulher, ser palhaça, e ser uma mulher palhaça, emenda. "De forma leve e descontraída, a gente ainda convida o público a compartilhar esse momento festivo". Nesta edição, a iluminação é assinada por Pati, enquanto a criação e operação de trilha sonora é de Manu Goulart.

A história deve trazer outras surpresas para a plateia, como números burlescos inseridos nas ligas e um impasse: será que as palhaças vão conseguir organizar e comemorar a festa?. Para saber se elas vencem mais esse desafio, é preciso ir até até o local da celebração para conferir.