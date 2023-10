Gravura Galeria de Arte exibe exposição Eco das Emoções

A Gravura Galeria de Arte (Rua Corte Real, 647) exibe, até o dia 28 de outubro, a mostra Eco das Emoções - A essência na Pintura, de Vitória Davoglio. A visitação é livre, de segunda a sexta-feira, das 9h30min às 18h30min, e aos sábados, das 9h30min às 13h30min.



A exposição convida o espectador a mergulhar em sua própria imaginação, explorando a riqueza da pintura, da espátula e da combinação de cores como meios para transmitir sua essência, proporcionando um convite à introspecção.

Vitória Davoglio iniciou seus estudos artísticos em 2005, com orientação em pintura da artista Vera Wildner no Atelier Estágio. Durante sua carreira, a artista realizou as exposições individuais Trajetórias e Impressões de Viagem. Participou de várias exposições coletivas com o grupo do atelier Estágio, e nas galerias de arte Gravura Galeria de Arte, Vertente Espaço de Arte, AZ Galeria, La Photo, todas em Porto Alegre. Além da Galeria Grafitti em Uruguaiana, Galeria Mali Villas Bôas em São Paulo e no Museu Pedro de Osma em Lima, PE. Hoje participa do coletivo VW Atelier Coletivo, onde constantemente busca a evolução em seus trabalhos através de pesquisas e interações no meio artístico, bem como no uso de técnicas e materiais de pintura, especializando-se na técnica espatulada.