Reggae & Rap Festival celebra os estilos musicais neste feriado

O Reggae & Rap Festival vai reunir no Opinião (José do Patrocínio, 834), nesta quinta-feira (12), três shows ligados com a cena local. Cristal & MDN Beatz, Sintonize e Brilho de Lata estarão no palco, a partir das 23h, para uma celebração dos dois estilos musicais. Ingressos a partir de R$40,00, no Sympla. Cristal já se apresentou em alguns dos mais importantes festivais brasileiros, com o Planeta Atlântida, o Cena 2k22 e o Festival Latinidades. No audiovisual, a cantora atuou no projeto Cut It Out, do Instituto Goethe; e no longa-metragem Aos Olhos de Ernesto (2019). Formada em 2016, o Sintonize se destaca pelo seu quarteto vocal e pelo seu apreço pelo reggae roots. Inspirados nos fundamentos da música jamaicana, o grupo desenvolveu uma sonoridade própria, com forte influência da MPB. Reconhecido pela postura crítica e suas melodias dançantes, o grupo Brilho na Lata não poupa criatividade e personalidade ao executar canções politizadas, com toques de rock e performáticas.