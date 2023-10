Fundação Ecarta recebe três exposições

Cinema e saúde na Sala Redenção

Nesta terça-feira, às 16h, ocorre a primeira sessão do CinePsique, ciclo de filmes e debates sobre Direitos Humanos, saúde e saúde mental promovido pela Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) e a Escola do Ciess. A programação, que ocorre em todas as terças-feiras do mês, tem entrada franca. A abertura é com Posfácio: Imagens Do Inconsciente (2014). Após, as psicólogas Júlia Dutra de Carvalho e Janaína da Rosa Leal participam de bate-papo. A segunda sessão, no dia 17, exibe Disforia (2019). Todas as sessões são seguidas de debate com figuras ligadas às produções. Confira a programação nos sites da Sala Redenção e do JC.