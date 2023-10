Sala Redenção recebe ciclo de filmes e debates sobre saúde mental

Nesta terça-feira (10) acontece a primeira sessão do CinePsique, em homenagem ao Dia Mundial da Saúde Mental. A Sala Redenção (rua Eng. Luiz Englert, 333) e a Escola do CIESS apresentam o ciclo de filmes e debates sobre Direitos Humanos, Saúde e Saúde Mental. A programação conta com quatro sessões, realizadas nas terças-feiras de outubro, às 16h, com entrada franca.



A inauguração ocorre com o documentário Posfácio: Imagens Do Inconsciente (2014), e após a exibição, as psicólogas Júlia Dutra de Carvalho e Janaína da Rosa Leal participam de um bate-papo. A segunda sessão do exibe Disforia (2019), seguida de uma conversa com o diretor da obra, Lucas Cassales, e a educadora Carmen Lúcia Bezerra Machado.



No dia 24, haverá uma sessão comentada do documentário De Olhos Abertos (2020), com a participação da diretora, Charlotte Dafol (via videoconferência), e de Dagmar Camargo, especialista em direitos humanos. O documentário aborda o Boca de Rua, jornal produzido e vendido por pessoas em situação de rua. A programação encerra no dia 31, com a exibição de Melodias que Conscientizam a Doação de Órgãos (2021). O documentário acompanha “Los 3 Plantados”, banda formada por Jimi Joe, King Jim e Bebeto Alves, após os três realizarem transplante de órgãos. Depois da exibição do filme, os músicos Jimi Joe e King Jim participam de um bate-papo.

PROGRAMAÇÃO





POSFÁCIO: IMAGENS DO INCONSCIENTE



(dir. Leon Hirszman | Brasil | 2014 | 90 min)



Depoimento da Dra. Nise da Silveira (1905 - 1999), psiquiatra e fundadora do Museu de Imagens do Inconsciente a Leon Hirszman em 1986. Complemento da trilogia Imagens do inconsciente, de Leon Hirszman (1937-1987), o material bruto não editado pelo cineasta tornou-se filme em montagem de Eduardo Escorel.



10 de outubro | terça-feira | 16h - Seguido de debate com Júlia Dutra de Carvalho e Janaína da Rosa Leal





DISFORIA



(Dir. Lucas Cassales | Brasil | 2019 | 97 min)



Dário sofre pela dificuldade em se recuperar de um acontecimento assustador de seu passado. Ao se aproximar da menina Sofia, memorias de um trauma são despertadas.



17 de outubro | terça-feira | 16h - Seguido de debate com Lucas Cassales e Carmen Lúcia Bezerra Machado





DE OLHOS ABERTOS



(dir. Charlotte Dafol | Brasil | 2020 | 112 min)



Em Porto Alegre, pessoas em situação de rua produzem e vendem o seu próprio jornal, o “Boca de Rua”, único no mundo. Além de uma fonte de renda, ele é uma voz para ser ouvida, uma ferramenta de denúncia e de organização perante a sociedade.



24 de outubro | terça-feira | 16h - Seguido de debate com Charlotte Dafol (online) e Dagmar Camargo





MELODIAS QUE CONSCIENTIZAM A DOAÇÃO DE ÓRGÃOS



(dir. Mirza Reverbel | Brasil | 2021 | 25 min)



Depois de realizar um transplante de rim, após 10 anos de espera, Jimi Joe convidou os amigos para formar uma banda. King Jim e Bebeto Alves haviam realizado um transplante de fígado. As músicas da banda, intitulada “Los 3 Plantados”, tem como tema a doação de órgãos.



31 de outubro | terça-feira | 16h - Seguido de debate com Ricardo "King Jim" Cordeiro, Jimi Joe, Clarissa Wolff Garcez, Victoria Houpert, Marina Ryff Moreira Friedrich