Exposição ‘Desde a Tona’ reúne obras de Dudi Maia Rosa no Instituto Ling, em Porto Alegre

A exposição Desde a Tona reúne obras 23 obras, criadas entre 1987 e 2023, do artista plástico paulista Dudi Maia Rosa no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440). Com a curadoria de João Bandeira, a mostra tem como destaque o caráter experimental e abstrato das artes, sobretudo pela utilização de técnicas e materiais diferenciados. Até o dia 29 de dezembro é possível visitar a mostra de segunda a sábado (exceto feriados), das 10h30min às 20h. A entrada é franca.

Conforme o texto curatorial, Dudi Maia Rosa tem um marco na sua carreira artística: quando ele inventou um objeto artístico feito de resina de poliéster, fibra de vidro e pigmentos. Os frutos dessa alquimia, que transpõem o prosaico como algo que estabelece uma poética, o artista apelidou de 'resinas'. "A matéria é a minha algoz. Não é nada fácil, é todo um processo muito áspero, e eu tomei isso como desafio, como algo significativo. E, particularmente, eu acho que valeu a pena", conta.

A resina tem origem no chorume dos dinossauros, o petróleo. Das profundezas do mar, ela chega à superfície para ser processada, refinada e plastificada. Para o expositor, é um entusiasmo lidar com um objeto que tem essa dimensão. "Esse petróleo, essa morte, essa coisa toda, ela está querendo ver a luz, está querendo fugir um pouco desse estigma, desse negro eterno. Eu acho um processo muito interessante, na medida que você possa lidar com isso e trazer fazer disso uma luminosidade, uma arte, incorporar uma linguagem."

Empurrado pela a frase "Viver é um rasgar-se e remendar-se", de Guimarães Rosa, Dudi Maia Rosa costura o passado ao presente nesse reencontro com trabalhos que nunca chegou a finalizar. Retalhados, picotados, rascunhados, mas jamais descartados. Por meio deles, o artista plástico reintegra no hoje obras que nunca tiveram um amanhã. "Foi um momento em que tive um entusiasmo de reconstruir, de reposicionar, de encontrar essa possibilidade", conta Maia Rosa. "Eu acho que a costura veio mais da maturidade, da generosidade, da compreensão, da isenção de intenções mais virtuais e mais resultados. A única contemplação seria, vamos dizer, restaurar", continua.

O processo de criação do pintor não é regular e nem obedece algum critério. É um labirinto cheio de caminhos e meandros, na busca de dar existência ao que não existe. "Isso realmente é fazer alguma coisa que, de alguma forma, você não tem na realidade. De observá-la como possibilidade, ou impossibilidade. E trabalhar em cima disso até tornar isso algo discutível, algo tocável, visível, algo pertencente", explica.

Para ele, uma das maiores conquistas destes trabalhos que estão em exibição no Instituto Ling está nesse caráter real das obras. Real no sentido de não estarem mais no mundo das ideias, na imaginação ou na idealização do artista. "Antes elas (as artes) talvez pertencessem mais ao julgamento, a uma idealização. Agora, elas pertencem simplesmente a uma ação concretizada. Eu acho isso uma troca muito substancial: tirar do ideal e do julgamento, trazer para o real e para a conversa, o comum", expressa.

No mundo da arte existe um longo e complexo debate sobre a quem pertence a obra de arte: ao mundo, que interage e transforma aquela obra, ou ao artista, que criou e deu um significado para ela. Para Dudi Maia Rosa, "no fundo, a coisa mais legal da arte é fazer, não é? Isso tudo que estamos falando a respeito desse processo (criativo) é algo um pouco impagável, porque (o realizar) é onde a gente pode transformar as coisas, onde a gente se realiza, onde a gente de alguma está dentro do jogo da realidade."