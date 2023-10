Sala Redenção recebe 17 produções gaúchas na VI Mostra SESC de Cinema

De 09 a 30 de outubro, a Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333) recebe o Panorama Estadual da VI Mostra SESC de Cinema. A programação exibe dezessete produções gaúchas recentes, em sessões com entrada franca e abertas à comunidade em geral.A Mostra SESC de Cinema é resultado do edital nacional lançado para seleção de filmes nas modalidades curta, média e longa-metragem, nos panoramas nacional e estadual. O projeto tem o intuito de contribuir na difusão do cinema brasileiro independente, possibilitando reconhecimento, visibilidade e janelas de exibição às produções audiovisuais.O Panorama Estadual da VI Mostra SESC de Cinema selecionou dezessete filmes para a sua programação, considerando aspectos técnicos e narrativos, além de elementos sociais, diversidade de linguagens e representatividade de gênero, raça, cor e territórios.Entre as produções, quatorze são curtas ou médias, que estão agrupados em três sessões diferentes, intituladas Memórias, Relatos e Sensações. A programação também exibe os longas Céu Aberto (2022), O Acidente (2022) e Um Certo Cinema Gaúcho de Porto Alegre (2023). Este último filme conta com uma exibição comentada, com a participação do diretor Boca Migotto, no dia 20 de outubro, sexta-feira, às 16h.