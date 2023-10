Longa brasileiro 'Um Filme de Cinema' resgata a história da sétima arte pelo olhar infantil

Combinando o documental e a ficção, o cineasta Thiago B. Mendonça lança um olhar carinhoso e lúdico à história da sétima arte em Um Filme de Cinema, estreia nas salas de Porto Alegre. Inspirado nas filhas Bebel e Isa, de 7 e 3 anos, Mendonça concebeu a história de um cineasta (Rodrigo Scarpelli) cuja filha mais velha decide fazer, como trabalho de escola, um filme com seus colegas. Ela pede ajuda ao pai, que está em crise criativa - e a realização do filme se torna uma grande aventura, levando Bebel, sua família e seus amigos a uma viagem pela história do cinema.

Mendonça conta que o trabalho com as crianças foi bastante espontâneo. Houve uma preparação para que ficassem à vontade na frente da câmera, mas fora isso, deixava-as livres para improvisar. “Muitos dos diálogos nasceram espontaneamente, como a entrevista que o pai faz com a Bebel. A Bebel sempre foi uma criança diferente, muito certa de suas ideias e firme nas suas posições. Ao final ela fazia o papel dela mesma.”



Ele conta que Bebel levou as filmagens muito a sério, e que a menor, Isa, viu tudo como uma grande brincadeira, e se divertiu bastante. “Elas gostam muito do filme. Assistem com diversão, mas também com saudade. Sabem o privilégio que tiveram de ter esta memória particular de um momento rico da infância registrado para sempre, junto a amigas, amigos e familiares.”