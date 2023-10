Eduardo Krause lança livro de crônicas no Theatro São Pedro

A Editora Essência do Saber lança, nesta segunda-feira (9), a partir das 18h, o livro Então Eu Fiz Sessenta Anos, de Eduardo Krause, em sessão de autógrafos no Foyer Nobre do Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N).

A obra apresenta crônicas que vão do retrato histórico à situações intimistas, através de narrativas curtas, nas quais o autor discorre, em estilo leve e coloquial, sobre fatos e personagens pitorescos. Destacam-se episódios com Mário Quintana, Eva Sopher, Vinícius de Moraes, Carlos Páez Vilaró, Dr. Ivo Nesralla, reflexões de um pai sobre a natureza humana e vivências políticas e jurídicas.

Como escritor, Eduardo Battaglia Krause, possui artigos e ensaios publicados em diversos veículos, sendo autor de seis livros já lançados. Então Eu Fiz Sessenta Anos é um retorno à crônica, duas décadas após a estreia com a A Vaca Nua, obra vencedora do Prêmio Açorianos 2000 – Autor Revelação. Atualmente, ele é Presidente do Conselho Curador da Fundação Theatro São Pedro.