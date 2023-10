Escola de Música da Ospa abre vagas gratuitas para o primeiro semestre de 2024

Uma das principais instituições de ensino de música de concerto no país, a Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) vai dar início à seleção de novos alunos para o primeiro semestre de 2024. Serão abertas 58 vagas para estudar, de forma totalmente gratuita, diversos instrumentos musicais, integrar a orquestra jovem da escola ou ainda praticar o canto em coro. As inscrições iniciam às 12h de segunda-feira (9) e vão até as 18h de sexta-feira, 20 de outubro, por meio de formulário que será disponibilizado na seção da escola do site da Ospa.Na Escola da Ospa, os alunos têm a oportunidade de aprender com músicos que tocam na Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, fundação vinculada à Secretaria de Estado da Cultura. Para o primeiro semestre de 2024, serão abertas vagas para doze instrumentos: violino, viola de arco, violoncelo, flauta, oboé, clarinete, fagote, trompa, trombone, eufônio, tuba e percussão. Os interessados devem ter idade mínima de 8 anos completos na data de 4 de março de 2024 (início das atividades) e possuir o instrumento pertinente à vaga.Além disso, os candidatos podem se inscrever para o Coro Infanto-juvenil (8 a 12 anos) ou o Coro Jovem (13 a 20 anos). A orquestra formada por estudantes da Escola, a Ospa Jovem, também está com vagas abertas para a prática nas posições de fagote e teclado – para integrar o conjunto, os candidatos precisam ter mais de 14 anos.As aulas terão início em 4 de março de 2024, e ocorrem no Palacinho (Av. Cristóvão Colombo, 300) e na Casa da Ospa (Av. Borges de Medeiros, 1.501), em Porto Alegre, distribuídas nos turnos de manhã, tarde e noite. Há vagas para pessoas de baixa-renda e com deficiência. Para todas as modalidades, o pré-requisito é estar matriculado no ensino regular ou ter concluído o ensino médio. As informações completas sobre a seleção estão disponíveis em edital, disponível no site da Ospa.