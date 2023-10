Jogos de força entre camadas de tinta

A Calafia Art Store (Rua Gen. Couto de Magalhães, 439) recebe a exposição A Hora do Mergulho, uma série de pinturas em grandes dimensões da artista plástica Ana Flávia Garcia realizadas entre 2022 e 2023. A artista trabalha predominantemente com tinta a óleo sobre tela, empregando um conjunto variado de ferramentas, do pincel artístico à espátula de construção. A mostra segue até o dia 1 de novembro e pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 11 às 18h, e nos sábados, das 11 às 16h. A entrada é franca. São cinco pinturas que ocupam o espaço expositivo do segundo piso da galeria. Nelas, Ana Flávia investiga como operam e se articulam os jogos de força entre os elementos da pintura, aglutinando e dissolvendo gestos e blocos de cor a cada camada de tinta. A curadora Sofia Mazzini explica que as grandes telas "atraem pela sugestão de profundidade, permitindo que mergulhemos em suas inúmeras sutilezas gestuais, nas veladuras de tinta e nos gestos maiores que ora flutuam, ora rasgam o horizonte da pintura".

Escola de Música da Ospa abre inscrições

A Escola de Música da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) seleciona novos alunos para o primeiro semestre de 2024. Serão abertas 58 vagas para estudar, de forma gratuita, diversos instrumentos musicais, integrar a orquestra jovem da escola ou ainda praticar o canto em coro. As inscrições iniciam às 12h desta segunda-feira e vão até as 18h de sexta-feira, 20 de outubro, por meio de formulário disponibilizado na seção da escola do site da Ospa. Os interessados devem ter idade mínima de 8 anos completos em 4 de março de 2024 (início das atividades) e possuir o instrumento pertinente à vaga. Informações sobre a seleção estão disponíveis no site da Ospa.

Aulas-show gratuitas sobre história da música