Arthur de Faria e Lúcio Brancato ministram aulas-show gratuitas sobre a história da música

O Instituto Ling (rua João Caetano, 44) promove na próxima quarta-feira (11) três aulas-show gratuitas sobre a história da música. Os primeiros dois encontros serão conduzidos pelo pesquisador e músico Arthur de Faria, que unirá história, estórias e alguns exemplos ao vivo, enquanto toca piano e canta ao lado do percussionista Giovanni Berti. O último será conduzido pelo jornalista, radialista, apresentador e músico Lúcio Brancato.

O público pode se matricular em uma ou mais atividades. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site www.institutoling.org.br ou na recepção do centro cultural.Das 10h às 12h, Arthur de Faria resgatará, com comentários e interpretações de algumas faixas de discos icônicos, como Canções Praieiras, de Dorival Caymmi, Chega de Saudade, de João Gilberto, Tropicália ou Panis et Circensis, de Caetano Veloso, Os Mutantes e Tom Zé, além de Elis & Tom, de Antônio Carlos Jobim e Elis Regina. Depois, das 15h às 17h, o tema será, a partir de álbuns como Ramilonga, de Vitor Ramil, Paralelo 30, de Bebeto Alves, Carlinhos Hartlieb, Cláudio Vera Cruz, Nando D’Ávila, Nelson Coelho de Castro e Raul Ellwanger, A Sétima Efervescência, de Júpiter Maçã e Hein?, de Nei Lisboa.A última sessão será ministrada por Lúcio Brancato, que mostrará aos participantes osem encontro das 19h às 21h. Acompanhado pelo violonista Rica Sabadini, que interpretará músicas especialmente selecionadas, ele comentará o contexto histórico e o impacto cultural de obras-primas como Highway 61 Revisited, de Bob Dylan, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars, de David Bowie e Dark Side of The Moon, do Pink Floyd.