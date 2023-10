Cia Gente Falante apresenta espetáculo gratuito neste sábado (7)

O espetáculo Maria Peçonha, da Cia Gente Falante, está de volta após brilhar na 30º edição do Porto Alegre Em Cena. A nova temporada será na VII Mostra de Artes Cênicas e Música do Teatro Glênio Peres (Av. Loureiro da Silva, 255), e a segunda sessão acontece neste sábado (7), às 15h. A entrada é franca, com retirada de ingressos até as 18h desta sexta-feira (6), no Memorial da Câmara Municipal de Porto Alegre.