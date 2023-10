Caju pra Baixo traz dez anos de sucessos no pagode para show no Pepsi On Stage

O Caju pra Baixo, uma das maiores sensações do pagode na atualidade, vai se apresentar em Porto Alegre neste sábado (7), às 23h, no Pepsi On Stage (avenida Severo Dullius, 1.995). O grupo carioca, que há pouco tempo completou dez anos de carreira, está celebrando o lançamento do DVD Caju pra Baixo 10 Anos, que reúne os principais sucessos da banda e diversas participações especiais, de nomes como Belo, Xande de Pilares e Mumuzinho. Com uma porção de discos ao vivo, um EP de estúdio e diversos projetos criados especialmente para o Youtube, o Caju pra Baixo tem mais de 1 milhão de ouvintes no Spotify e músicas que tocam nas rádios FM’s de todo o Brasil. Trajetória, Impossível te Esquecer, Ridículo e o single recente Pra Me Conquistar são algumas das canções mais representativas da banda e certamente serão levadas para o palco.