Porto Alegre recebe mais de 40 autores na 9ª Odisseia de Literatura Fantástica

Neste ano de 2023, a nona edição da Odisseia de Literatura Fantástica será marcada pelo retorno ao palco. Nos dias 07 e 08 de outubro, das 10h às 19h, o evento sediado na Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul (Riachuelo, 1.190) terá sua primeira edição depois da pandemia, com a presença de mais de 40 autores e autoras de diversas localidades do País debatendo, discutindo e divulgando a fantasia, o horror e a ficção científica. A entrada é franca.

O evento contará com feira de livros e bate-papos literários, além da distribuição gratuita da revista número 1 da Odisseia de Literatura Fantástica, editada por Duda Falcão e com capa ilustrada por Vinícius Dullius, que traz contos inéditos de autores brasileiros e informações sobre o 5º Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica. A programação completa, bem como a lista de indicados ao Prêmio Odisseia de Literatura Fantástica, podem ser conferidas no site odisseialitfan.wordpress.com