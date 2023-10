Guilherme Castel lança o EP O Tempo de um Café para streaming e no YouTube

O cantor, compositor, instrumentista, ator e poeta Guilherme Castel lança nesta sexta-feira (06) o EP O Tempo de um Café. As quatro faixas (Passageiro, Seguro Sozinho, Best-seller Blockbuster e Seco) foram gravadas no Estúdio Transcendental, em Porto Alegre, com produção musical de Tiago Becker. Além das plataformas digitais, O Tempo de um Café estará disponível também, em vídeos no YouTube, gravados no próprio Transcendental, na versão completa e dividido em cada uma das faixas.

O projeto busca por uma sonoridade bastante orgânica, em composições que unem elementos da MPB com ritmos e estilos do resto do mundo, da milonga repaginada de Seco até o gypsy jazz de Best-seller Blockbuster. Nascido em Igrejinha e criado em uma família repleta de músicos amadores, Guilherme Castel traz como principais referências os artistas do movimento tropicalista, além do inegável exemplo maior, o uruguaio Jorge Drexler.