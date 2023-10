Iza explora amores e vulnerabilidades em canções de novo álbum

Vivendo um renascimento como pessoa e artista, Iza apresenta, pela primeira vez no Estado, a turnê do seu novo álbum Afrodhit no palco do Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685), neste sábado, às 21h. Lançado em agosto, o segundo disco da carreira da cantora marca o que ela descreve como um reencontro com sua expressão artística. Ingressos a partir de R$ 50,00, no Sympla.

Com temas que vão do êxtase à frustração, do amor à raiva e da potência à vulnerabilidade, Afrodhit explora facetas que anteriormente Iza não estava confortável em expor para o público. Segundo a cantora, foi preciso passar por um processo de evolução, onde se reconectou com sua persona artística, para que pudesse externar suas singularidades. "Não são todos os sentimentos que a gente tem orgulho de compartilhar com as pessoas, e eu me sinto evoluída nesse sentido. Além disso, eu tenho me preocupado menos com aquilo que o outro compreende da minha arte, porque isso não é mais responsabilidade minha quando a música está pronta" revela, em entrevista ao Jornal do Comércio.

O reencontro com si mesma foi paradigmático, inclusive, para o processo de criação do disco, que, conforme a artista, foi mais fluído, tanto na hora de compor quanto de produzir. "Renascer representa estar mais à vontade para falar de todos os temas: de sexo, de amor, de raiva, de frustração, de vulnerabilidade, de tudo pelo que todos passamos por aí. Estou num momento em que posso falar de tudo isso com leveza, com deboche e tranquilidade", conta.

Expor vulnerabilidades não é nenhuma novidade dentro do meio artístico, mas ainda levanta uma série de questionamentos sobre como o público vai reagir a essa quebra de idealização do artista. Para a cantora, as reações têm sido as mais positivas possíveis. "Eu não sabia como o público ia ver essa maneira de me relacionar, tão verdadeira, e tem sido incrível ver a reação deles, porque as coisas que aconteceram comigo, as coisas que eu falo nas músicas, também acontecem com eles."

O renascimento de Iza tem a forma da divindade grega Afrodite, representando o amor, a beleza, a fertilidade e o desejo. Apesar da escolha da deusa como nome e estética do disco, ela revela que não chegou a traçar paralelos entre ela e a entidade mitológica. "Quem é Afrodite? Como que a gente pensa na deusa da beleza, do amor e da fertilidade? É muito legal a gente atribuir esses significados a alguém como eu, porque eu nunca me vi por aí como a deusa da beleza, por exemplo", conta a cantora.

Em outubro de 2022, Iza e o produtor musical Sérgio Santos anunciaram o fim do casamento. Ainda que a cantora tente despistar, fica claro para quem ouve que existem muitas indiretas referentes a seu último relacionamento nas novas composições. Por outro lado, na canção Exclusiva, ela canta sobre como é transformador amar novamente. "Espero que essa música faça com que as pessoas tenham vontade de se apaixonar. Essa faixa é uma das que eu mais gosto do álbum. A sensação de se apaixonar é muito gostosa. É muito bom também ter uma relação saudável com o sexo e o amor. Eu estou em um momento muito especial, vivendo uma relação muito especial, me sinto leve", relata a cantora, que atualmente vive um romance público com Yuri Lima, jogador de futebol do Mirassol.

Se conceitualmente Afrodhit transita entre muitos temas, vale destacar que, sonoramente, o álbum navega por diversos gêneros musicais. Por exemplo, em Fé nas Malucas, com participação da MC Carol, a cantora mescla funk, rap e pop. Iza conta que a decisão de trabalhar esses diferentes estilos surge de modo natural. "Eu sempre gostei muito de funk, de verdade, mas nunca lancei nada assim porque eu não tinha encontrado ainda a minha versão disso, não tinha encontrado meu caminho artisticamente falando. Não queria que soasse algo gratuito, no sentido de me aproveitar do ritmo", explica. Também participam do disco os rappers Djonga e L7nnon, a cantora nigeriana Tiwa Savage e os músicos King e Russo Passapusso.

Para o espetáculo desta sexta-feira, o público pode esperar, é claro, algumas das músicas do novo álbum (como Fé nas Maluca, Mega da Virada e Que Se Vá), mas também canções já conhecidas na voz da cantora como Brisa, Pesadão, Meu Talismã, Fé e Sem Filtro.