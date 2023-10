Vitor Kley celebra o lançamento de seu primeiro DVD no palco do Araújo Vianna

Neste domingo (08), às 20h, Vitor Kley volta a Porto Alegre, sua cidade natal, para celebrar o lançamento do seu primeiro DVD, A Bolha Ao Vivo em São Paulo, em show no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685). Além dos grandes hits de sua carreira, como O Sol, Morena, Adrenalizou e Pupila, Vitor apresenta também canções do álbum A Bolha e do projeto Microfonado. Os ingressos podem ser adquiridos no site Sympla, a partir de R$ 85,00.

O cantor traz o encontro das marés, dos oceanos, do sol e da lua. Um cantor se faz de experiências vividas e caminhos percorridos. Os recentes singles Tudo Me Lembra Você, Ainda Vou Morrer Por Não Falar, O Amor Machuca Demais e Porta Retrato arrematarão a noite, junto com músicas inéditas que estão por vir.