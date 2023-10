Filme "Plauto, um Sopro Musical" chega aos cinemas gaúchos nesta quinta

O filme Plauto, um Sopro Musical estreia nos cinemas gaúcho nesta quinta-feira, dia 5 de outubro. Com direção de Rodrigo Portela, produção da Guarujá Produções e distribuição da Lança Filmes, o longa-metragem retrata a notável trajetória de Plauto Cruz (15 de novembro de 1929 - 28 de julho de 2017), um dos mais eminentes músicos gaúchos, amplamente reconhecido como o principal flautista do Brasil.

O documentário musical, com partes ficcionais, relembra a vida e a obra do rei da flauta e do choro e seus mais de 40 discos gravados e parcerias com personalidades da música brasileira, como Orlando Silva, Altamiro Carrilho, Ângela Maria, Carlos Galhardo, entre outros. Em 2019, o filme teve a sua première no Festival de Cinema de Gramado e, agora, em 2023, chega aos cinemas com uma nova versão.



Repleto de depoimentos de amigos, familiares, músicos e pessoas que eram próximas do Plauto, além de imagens raras de arquivo, o filme traz também uma oportunidade de conhecer ainda mais a história da flauta, do choro e da cultura brasileira. A trilha sonora é do compositor, violonista e produtor porto-alegrense Mathias Berharends, um dos fundadores do Grupo Sexteto Gaúcho, que participou do filme e foi fundamental para a realização da obra.