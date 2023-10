Espetáculo 'Terapia de Casal' tem últimas apresentações neste fim de semana

últimas apresentações do espetáculo Terapia de Casal, uma comédia em crise. A montagem, do texto original desenvolvido por Juliana Barros, que também dirige os atores Letícia Kleemann e João Petrillo, já foi vista por quase 10 mil pessoas desde sua estreia, em agosto de 2022. Os ingressos estão á venda no site Mega Bilheteria Neste sábado (06) e domingo (07), às 21h, o Teatro CIEE (R. Dom Pedro II, 861) recebe as. A montagem, do texto original desenvolvido por Juliana Barros, que também dirige os atores Letícia Kleemann e João Petrillo, já foi vista por quase 10 mil pessoas desde sua estreia, em agosto de 2022. Os ingressos estão á venda no site, no valor inicial de R$ 30,00.

A montagem retrata a história de Alice e Marcos: um casal que, depois de uma década de relacionamento com alguns conflitos, crises e muitas risadas, se vê diante de um terapeuta numa sessão de terapia de casal. Eles revivem e compartilham com o público, que faz às vezes do terapeuta, os momentos mais importantes e decisivos do relacionamento. É uma história cheia de situações divertidas, conflitos, expectativas, crises, choros, gozos, medos e gargalhadas.



A linha do tempo e a história do relacionamento vai sendo desvendada através da sessão terapia do casal. O público faz as vezes do terapeuta que acompanha tudo. O casal conta a sua própria história através das situações divertidas, mas repletas do mundo real, que são revividas em cena – diante do terapeuta. Alice e Marcos são como todos nós, com seus desejos e inseguranças.