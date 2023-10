Peça 'Raiz Amarga - Por que esta noite é diferente de todas as outras?' volta a cartaz nesta sexta

Raiz Amarga - Por que esta noite é diferente de todas as outras? volta a cartaz nesta sexta-feira (06), às 20h, na Sala Álvaro Moreyra, no Centro Municipal de Cultura (avenida Érico Veríssimo, 307). A peça teatral dirigida por Clóvis Massa e Letícia Schwartz tem sessões de sexta-feira a domingo, até o dia 29 de outubro. No dia 14 de outubro, sábado, a sessão contará com audiodescrição para espectadores com deficiência visual. Os ingressos estão à venda no site Sympla



Ao lado de Letícia, a atriz Arlete Cunha une-se à celebração do Pessach (páscoa judaíca) onde o público é convidado a partilhar alimentos, traumas e alegrias da família cuja matriarca foi uma sobrevivente do campo de extermínio de Auschwitz. O espetáculovolta a cartaz nesta sexta-feira (06), às 20h, na Sala Álvaro Moreyra, no Centro Municipal de Cultura (avenida Érico Veríssimo, 307). A peça teatral dirigida por Clóvis Massa e Letícia Schwartz tem sessões de sexta-feira a domingo, até o dia 29 de outubro. No dia 14 de outubro, sábado, a sessão contará com audiodescrição para espectadores com deficiência visual. Os ingressos estão à venda no site, a partir de R$ 15,00.Ao lado de Letícia, a atriz Arlete Cunha une-se à celebração do Pessach (páscoa judaíca) onde o público é convidado a partilhar alimentos, traumas e alegrias da família cuja matriarca foi uma sobrevivente do campo de extermínio de Auschwitz.

A disposição cenográfica propicia a proximidade das atrizes com os espectadores, propondo que cada pessoa seja potencialmente afetada pelos testemunhos verídicos de maneira sensível. No dispositivo cênico da montagem, situado diretamente no palco, o público é convidado a vivenciar a experiência do ritual dentro da caixa cênica, transformada em sala de jantar: o manuseio de mesa, cadeiras, pratos, taças e vinho, além de comidas que resguardam o simbolismo da fuga do povo judeu do Egito, fornecem à atmosfera do espetáculo a dose necessária de intimidade para sua acomodação, com as atrizes contando histórias e tecendo comentários pontuais, olho a olho, sobre os acontecimentos tratados de acordo com as etapas do ritual.

Na semana que antecede a estreia será lançada uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Apoia.se, com o título As doze noites de Raiz Amarga. A iniciativa visa arrecadar fundos para viabilizar os custos operacionais desta temporada independente.