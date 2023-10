Ira! faz show especial de 35 anos do álbum "Psicoacústica" no Teatro do Bourbon Country

Nesta sexta-feira (06), às 21h, a banda Ira! celebra os 35 anos do álbum Psicoacústica com um show especial no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80). Além de apresentar ao vivo o repertório do cultuado disco, o grupo, formado por Nasi (voz), Edgard Scandurra (guitarra), Johnny Boy (baixo) e Evaristo Pádua (bateria), arremata o show com os grandes sucessos e clássicos dos seus mais de 40 anos de carreira. Os ingressos estão disponíveis para compra no site Uhuu e na bilheterias do teatro, a partir de R$ 100,00.Após o sucesso comercial de Vivendo e Não Aprendendo (1986), seu segundo álbum, que apresentou músicas que nunca mais deixariam o repertório da banda como Dias de Luta, Envelheço na Cidade e Flores em Você (que foi trilha sonora de novela), o Ira! não se acomodou e concebeu o conceitual Psicoacústica, incompreendido em seu lançamento, mas que se tornou cultuado nas décadas seguintes, figurando entre os 100 maiores discos da música brasileira, em lista elaborada pela revista Rolling Stone em 2007.