Os Barbixas fazem dois espetáculos de comédia e improviso em Porto Alegre

Cia. Barbixas está de volta a Porto Alegre para duas sessões do espetáculo Improvável no Teatro do Bourbon Country (avenida Túlio de Rose, 80), neste sábado (07) e domingo (08). No dia 07, os humoristas sobem ao palco às 18h e às 21h. No dia 08, as apresentações acontecem às 17h e às 20h. Todas as apresentações estão com os últimos ingressos à venda em uhuu.com e na bilheteria do teatro, a partir de R$ 45,00.

Criado pelo trio de humoristas Anderson Bizzocchi, Daniel Nascimento e Elidio Sanna, Improvável é um espetáculo de improvisação teatral onde as cenas são criadas na hora, a partir das ideias da plateia. O espetáculo surgiu em 2007 e é baseado no formato de jogos de improviso, onde um mestre de cerimônias apresenta as regras e escolhe um tema sugerido pela plateia, levando os atores a improvisar cenas sem nenhuma preparação prévia.



Além das colaborações da plateia, Improvável conta com atores convidados todas as semanas, o que faz dele um espetáculo completamente novo a cada sessão. Muitos nomes do humor nacional e internacional já se apresentaram com a Cia Barbixas, como Fábio Porchat, Marco Luque, Rafinha Bastos, Oscar Filho, Marianna Armellini, Maurício Meireles, Gustavo Miranda (Colômbia), José Luiz Saldanha (México), Mario Bomba (Portugal), César Mourão (Portugal), entre outros.