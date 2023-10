Peça Rhinocerontes, da Cia. Teatrofídico, é parábola contemporânea sobre regimes totalitários

Qualquer semelhança não é mera coincidência: o espetáculo Rhinocerontes, nova montagem da Cia. Teatrofídico, traz à cena a discussão sobre a conformidade e a alienação da sociedade moderna, agravada em momentos onde regimes totalitários estão no poder. Livremente inspirada na peça O Rinoceronte, de Eugène Ionesco, escrita em 1959, a versão do grupo teatral gaúcho está em cartaz no bar Ocidente (av. Osvaldo Aranha, 960) até o dia 18 de outubro. As apresentações acontecem às segundas e quartas-feiras (com exceção do dia 11 de outubro e também em caso de chuva), sempre às 21h. Os ingressos custam R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia-entrada) e podem ser adquiridos pelo site Entreatos Divulga ou na bilheteria do local (neste caso, os valores são R$ 80,00 e R$ 40,00).

Diretor do espetáculo, Eduardo Kraemer conta que releu o texto de Ionesco em 2020, ano em que além da pandemia de Covid-19, o Brasil e o mundo testemunhavam uma nova ascensão de governos de extrema-direita. Sem dúvidas das semelhanças entre o passado e o presente, ele decidiu levar o projeto adiante para comemorar os 20 anos da Cia. Teatrofídico. Em um primeiro momento, Kraemer ainda pensava em palco italiano, que é território conhecido do grupo, cujo primeiro espetáculo - Jogos na hora da Sesta, da argentina Roma Mahieu - também criticava o autoritarismo. "Um dia, eu pensava sobre esta nova peça e me ocorreu que fazia muito sentido usar a calçada em frente ao Ocidente, além de outros dois ambientes do bar, que remetiam perfeitamente aos cenários que precisávamos criar", conta.

Dividida em três atos, a história de Rhinocerontes acontece inicialmente na rua, apresentando a cidade (fictícia) onde ocorre a transformação gradual de seus habitantes. Entre eles, vive Bérenger, um funcionário público que não se encaixa no sistema e sofre constantemente com atitudes racistas em seu entorno. Homem negro - na adaptação da Cia. Teatrofídico - ele ainda presencia, entre uma série de estranhezas, a cena de desespero de uma mulher que perde seu gato (possivelmente assassinado).

Considerada uma metáfora da ascensão dos regimes totalitários, especialmente o nazismo, e da influência das ideologias sobre o comportamento humano, a peça aos poucos mostra que essas estranhezas estão ligadas à uma epidemia de rinocerontes - onde todos acabam se transformando naqueles animais violentos, menos Bérenger. Tudo acontece de uma hora para outra, apesar do segundo ato seguir apontando que a essência daquelas pessoas é questionável. O caráter é cômico e dramático ao mesmo tempo, com atuações beirando ao ridículo, a fim de sublinhar a crítica ao autoritarismo e ao fascismo.

Encenado no Espaço Ox (térreo do bar Ocidente), mas com a plateia disposta principalmente no mezanino, em formato de arena, o segundo quadro do espetáculo reproduz um escritório de uma editora de livros, onde um grupo de pessoas lideradas por um gestor opressor dá conta de produzir mentiras para serem espalhadas. "Este ato faz uma clara alusão às fake news que foram disseminadas durante o governo anterior, no Brasil", destaca Renato Del Campão, que integra o elenco. Além dele, também estão em cena os atores Alexandre Farias, Diego Stefani, Pingo Alabarce, João Petrillo, Juliana Strehlau e Bibi Dias.

No decorrer do espetáculo, os artistas se revezam em personagens que andam e agem roboticamente, em um cenário cujo chão está repleto de olhos, que dão conta de vigiar, julgar e punir o outro. Também vão se tornando mais "fanáticos" e reproduzem, em determinado momento, uma cena que lembra bastante a barbárie protagonizada por manifestantes no dia 8 de janeiro deste ano. "Com exceção de Bérenger, os personagens são todos uns monstros. São horríveis", observa Del Campão. "E a maquiagem craquelada usada pelos atores mostra que eles já estão podres por dentro, mesmo antes de se transformarem em animais violentos", emenda.

Para além de violência verbal - que permeia todo o espetáculo -, o terceiro ato ainda traz a violência física para pontuar ainda mais a face dos regimes totalitários, sempre armados e militarizados. Mudando de ambiente, o público é levado ao terceiro andar da casa onde entram nos quartos de Bérenger e seu amigo Jean, um homem que segue as regras do sistema e acaba indo com "a manada" de rinocerontes, não sem antes mostrar sua verdadeira face ao companheiro de trabalho. Os quartos são intimistas, pouco iluminados, com projeções de um mundo em caos nas janelas - um mundo onde todos já se transformaram em rinocerontes. O clímax da peça chega quando Bérenger se nega a ir com a manada. "Neste momento, a encenação é vigorosa e se contrapõe aos atos anteriores", observa o diretor.

"Nosso maior desafio tem sido fazer o primeiro ato na rua, pois essa é uma linguagem nova para o grupo. Ainda estamos aprendendo, mas estamos curtindo muito esse processo", avalia Kraemer. Ele observa que a rua é um elemento importante na encenação, não somente por estar descrita na peça que inspira a montagem da Cia. Teatrofídico, mas também porque representa o macrocosmo social. "Há todo um trajeto até o microcosmo, que é o mais íntimo de um quarto que desnuda e revela a alma destes seres atordoados e perdidos em meio à massificação, a violência e o descaso de um sistema falido", emenda o diretor do espetáculo.

Somando duas horas de encenação, Rhinocerontes é uma crítica bem humorada sobre o mundo atual, que ainda enfrenta problemas como a violência, a desigualdade, a alienação, a manipulação e a perda de valores humanos. "O teatro contemporâneo reflete esses problemas através de peças como esta, que exploram o absurdo e a distopia como formas de denunciar ou questionar a realidade", afirma Del Campão, emendando que a crítica de humor ácido também é um ingrediente muito usado pela Cia. Teatrofídico.