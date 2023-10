Martin Pizzarelli Trio retorna a Porto Alegre para duas noites no Espaço 373

Nesta sexta-feira (06) e sábado (07), às 21h, o baixista norte-americano Martin Pizzarelli vai ao palco do Espaço 373 (R. Comendador Coruja, 373) com o show Spot on Swing. Acompanhado do vibrante e versátil pianista Bob Albanese, um dos músicos mais requisitados da cena de Nova Iorque, e do cantor e guitarrista Rico Baldacci, o trio apresenta suas influências, que ecoam desde Freddie Green e Nat King Cole até uma perspectiva contemporânea. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Sympla ou pelo WhatsApp: (51) 9 9999 2315 ou (51) 9 81423137, no valor único de R$ 110,00.Neste show, Martin Pizzarelli Trio celebra a alegria da música ao revisitar clássicos com novos arranjos, prestando tributos a ícones como Benny Goodman e Tom Jobim, e explorando o universo baseado na mescla envolvente do swing jazz, pop e bossa nova, presente em 'S Wonderful, que promete agradar tanto aos fiéis fãs do jazz quanto aos amantes de melodias cativantes.